الرابطة تتبرع بمساعدات مالية وملابس الشتاء علي طلاب مدرسة تونس بغزة

تبرعت الرابطة الإسلامية-الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، بمساعدات مالية وملابس الشتاء علي طلاب مدرسة تونس الخضراء بمدينة غزة.

ويأتي هذا التبرع، ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والاجتماعية التي تقوم بها الرابطة الإسلامية والتي تهدف لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر الفلسطينية في قطاع غزة، وخاصةً الطلاب في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه شعبنا نتيجة الحصار الغاشم والانقسام الفلسطيني.

جاء ذلك بحضور كل من الأستاذ منذر عزام نائب الموجه العام للرابطة الإسلامية في القطاع, والأستاذ محمود شلح منسق الرابطة في اقليم غزة، والأستاذ محمد مشتهي منسق ملف المدارس, وسط استقبال الأستاذ جمال شحادة مدير المدرسة وعدد من الهيئة الإدارية والتدريسية لإدارة المدرسة والطلاب.

وأكد منذر عزام، أن التبرع بهذه المساعدات يأتي في إطار دعم الطلبة في مواصلة مسيرتهم التعليمية، وأن زيارتهم تأتي في إطار حثهم على المثابرة والعمل بجد لبلوغ أعلى الدرجات العلمية، وكذلك في إطار التواصل مع أهلهم وذويهم ومشاركتهم ولو بالشيء اليسير في ما يقدمونه لأبنائهم.

وقال عزام: في إطار حرص الرابطة الاسلامية على تعزيز أواصر التعاون مع المدارس وربطها بالمجتمع المحلي بما يعود بالنفع على الطلاب الذين هم محور العملية التعليمية، كان إلزاماً علينا الوقوف مع هذه الشريحة المهمة من المجتمع الفلسطيني انطلاقاً من مقولة الدكتور فتحي الشقاقي الشهيرة المثقف اول من يقاوم وأخر من ينكسر.

ومن جانبه، قال الأستاذ جمال شحادة "بالنيابة عن أسرة المدرسة أتقدم بالشكر الجزيل لقيادة الرابطة الإسلامية على جهودها ومبادرتها الطيبة لمساعدة الطلاب المحتاجين في المدرسة، وكان لها أثر طيب للطلاب، وخطوة على الطريق السليم لمساعدة طلاب العلم".

وتمنى شحادة مزيداً من تفعيل شبكة التواصل بين جميع المؤسسات لما فيه رعايتها للطلاب، وتأمل التواصل بشكل أكبر وتنسيق أفضل في المستقبل على أن يكون التنسيق يغطى برامج أكثر تنوعاً في الخدمات لصالح الطلاب.

وأعرب الطلاب المستفيدون من المساعدات عن سعادتهم بهذه المبادرة، مقدمين شكرهم وتقديرهم للرابطة الإسلامية ولكل من ساهم في مساعدتهم وتقديم كافة الامكانيات المطلوب لهم.

من الجدير ذكره، أن المساعدات اشتملت على ملابس شتوية وعينية وبعض الأشياء العينية التي يستفيد منها الطلاب من حقائب ومستلزمات مدرسية بالإضافة الي بعض المساعدات المالية.