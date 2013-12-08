التواصل والإصلاح للجهاد في لقاء جماهيري في ديوان عائلة الجدبة

في إطار التواصل مع كافة العائلات الفلسطينية وإحياءاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في التزاور نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح لقاءا جماهيريا في ديوان عائلة الجدبة في إقليم الشمال, ضم الوفد كل من الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والشيخ تحسين الوادية مسئول التواصل الجماهيري والإصلاح العامة والشيخ أبو وائل عابد ومسئول اللجنة في الشمال أبو مهند شحادة وعدد من كوادر اللجنة, كان في استقبال الوفد كل من المختار أبو صالح الجدبة والقاضي حسن الجدبة وعدد من وجهاء العائلة وأبنائها والجيران.

رحب المختار أبو صالح بالوفد وثمن دور الحركة الكبير في الدفاع عن الوطن وثمن جهود لجنة التواصل الجماهيري في التواصل مع الجماهير وإصلاح ذات البين وأكد على متانة العلاقة بين الحركة وعائلة الجدبة.

بدوره الشيخ شعبان أبو غنيمة ألقى كلمة التواصل شكر حسن الاستقبال, وأكد على أن حركة الجهاد الإسلامي تدعم كل السبل التي تؤدي إلى انجاز المصالحة الفلسطينية وخاصةً المجتمعية لما لها من أثر كبير في إنهاء الخلافات بين الأشقاء الفلسطينيين، مشيداً بجهود كافة العوائل في قطاع غزة بالتوصل لحلول جذرية للقضاء على جميع أنواع الخلافات السياسية بين أفراد العوائل المختلفة.

بدوره الشيخ تحسين الوادية أبو وسيم تكلم عن دور التواصل والإصلاح المهم في التواصل مع جميع أبناء شعبنا الفلسطيني والإصلاح بين الناس والعمل ليلا ونهارا لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني المحتل والمحاصر.

ألقى كلمة أل الجدبة الدكتور إسماعيل الجدبة شكر لجنة التواصل والإصلاح لدورها الكبير في التواصل مع الناس والإصلاح بينهم وقال أن لجنة الإصلاح للجهاد هي السباقة في الإصلاح بين الناس والعمل على حلها بالسرعة الممكنة.

من جهته الشيخ أبو مؤمن مقاط شكر آل الجدبة على حسن الاستقبال وأكد على استمرار الزيارات حتى تشمل كل العائلات الفلسطينية والعمل على رص الصفوف ونشر ثقافة المحبة والحوار والقبول الأخر والتسامح والإخاء.

















