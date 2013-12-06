مقتل شاب برصاص مجهولين في قلقيلية

قتل شاب يبلغ من العمر 35 عاما، مساء اليوم الجمعة، في مدينة قلقيلية، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن غرفة عمليات شرطة محافظة قلقيلية تلقت بلاغا حول وصول جثة شاب للمستشفى الحكومي في المدينة، وعليها آثار إطلاق نار، لتتوجه على الفور قوة من مرتب المباحث العامة والتحقيق، وقوة من الشرطة للتحقيق في ملابسات مقتل الشاب، والوقوف على ملابسات الحادثة عن كثب.

وأضاف البيان أن المجني عليه وصل إلى غرفة الطوارئ في المستشفى الحكومي مصابا بعدة أعيرة نارية أطلقت عليه مباشرة، حيث ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه.

وأشار إلى أن رئيس النيابة العامة في المحافظة مقداد حطاب، ونائب مدير شرطة المحافظة المقدم حقوقي نداء حنني وقوة من المباحث العامة، وصلوا إلى المكان لمعاينة الجثة، في حين فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث لمعرفة الفاعل وإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة، حيث أمر رئيس النيابة العامة بالتحفظ على الجثة.