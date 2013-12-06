« الأقصى للوقف والتراث » تدعو إلى تحرك عربى لحماية المسجد من الانتهاكات

طالبت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" بتحرك إسلامى عربى فلسطينى لإنقاذ المسجد الأقصى من الانتهاكات التى يتعرض لها.



وقالت المؤسسة، فى بيان صحفى أصدرته اليوم الجمعة، إن مجموعة كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة مباشرة، واعتدت على المصلين بشدة بالعصيان، وقامت بتفريق المصلين بإلقاء وابل من القنابل الصوتية والقنابل الحارقة والرصاص المطاطى، حسبما أفاد شهود عيان، ثم حاصرت المصلين فى الجامع القبلى المسقوق وأغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية، وأيضا حاصرت المصلين فى المصلى المروانى، ومنطقة مسجد قبة الصخرة.



وأفادت مؤسسة الأقصى بوقوع عدد من الإصابات، لكنها أشارت إلى صعوبة تحديد الأعداد بسبب صعوبة التواصل مع الطواقم الطبية أو عيادة المسجد الأقصى.