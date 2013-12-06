الاحتلال يعتقل اثنين من مجدل شمس قدما معلومات للجيش السوري

ذكرت القناة العاشرة الصهيونية بأن شرطة الاحتلال قدمت لائحة اتهام ضد رأفت بن حمد الحلبي من سكان بلدة مجدل شمس الدرزية في هضبة الجولان المحتل بتهمة مخالفات أمنية وإجراء علاقة مع عميل خارجي وتسليم العدو معلومات خلافا للقانون.

ووفقا للائحة فان حلبي انضم لنظام الأسد واجتاز الحدود وسلم المخابرات السورية معلومات تتعلق بالجيش الإسرائيلي.

كما قدمت لائحة اتهام ضد المدعو محمد روميه حيث اجتاز الحدود ودخل سوريا وطالبته المخابرات السورية بتزويدهم بمزيد من المعلومات حول عدة قضايا تتعلق بإسرائيل".

وقد سلم حلبي الجيش السوري أسماء سورين من الدروز يقطنون في مجدل شمس معارضون لنظام الأسد، كما سلم الجيش السوري صورا للجدار الفاصل بين "إسرائيل" وسوريا وحول الدوريات العسكرية الاسرائيلية ومواقع الجيش الإسرائيلي قرب مجدل شمس.

وقد عاد حلبي لإسرائيل قبل شهر وفور وصوله تم اعتقاله.