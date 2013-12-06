التواصل الجماهيري تزور جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

زارت لجنة التواصل الجماهيري التابعة لدائرة العمل النسائي لحركة الجهاد الإسلامي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وترأس الوفد مسئولة اللجنة العليا العامة أم وسيم الوادية ومنسقة اللجنة أم أحمد نصار وأم حسام اشتيوي وأم عاهد فروانة وحنين فروانة، وكان في الاستقبال نائب رئيس جمعية الأحمر لقطاع غزة د.مني الفرا، وسناء المسحال مسئولة العلاقات العامة.

وبينت الوادية بأن هذه اللجنة تأسست لإقامة علاقات اجتماعية بينها وبين مختلف المؤسسات سواء حكومية أو خاصة بمختلف الخدمات بالإضافة للعديد من الفصائل والأحزاب دون أي تمييز لدعمها وشكرها على جهودها المتواصلة في خدمة أبناء الوطن.

وأوضحت الوادية أن الهدف من هذه الزيارة توطيد العلاقات الاجتماعية ودعمها في اقامة جسور تعاون بين الجهتين من خلال عمل ورش توعوية للنساء وأيام طبية تعمل على توعية ورفع كفاءة وقدرات النساء في مواضيع مختلفة كتنظيم النسل أو العنف ضد المرأة ومشاكل التي تتعلق بزواج القاصرات وغيرها من القضايا المتعلقة بالمرأة الفلسطينية.

وشكرت الوادية الجهود التى تبذلها الجمعية من برامج محو أمية وصحية وتنموية وتطويرية ناقلةً تحيات كوادر وقادات الحركة ،متمنية أن تستمر العلاقات بين الجهتين في تبادل الخبرات.

وبدورها قدمت الفرا نبذة عن تأسيس الجمعية عام 1972 باعتبارها جمعية غير حكومية ومستقلة ذات طابع ديمقراطي وتنموي واغاثي وغير ربحية تهدف الى تحسين الأوضاع الصحية والثقافية والتعليمية والإنسانية للمواطنين في قطاع غزة.

وأكدت الفر ابان الجمعية تسعى لتقديم خدمات تنموية نوعية في مجالات توعية المرأة حيث لديهم برامج صحية وبرامج لدعم المرأة وبرنامج لمحو الأمية الوحيد في قطاع غزة للجنسين ويوجد أكبر مركز تشخيصي في غزة.

وأثنت على جهود لجنة التواصل الجماهيري من خلال هذه الزيارة الكريمة، معبرةً عن سعادتها بهذا اللقاء الداعم والبناء نحو رقي المرأة ورفعها نحو الأفضل.

ومن ناحيتها اشادت اشتيوي بالجمعية وجهودها الواضحة في مجموعة البرامج التى تقدمها لدعم المرأة وتوعيتها قائلة:"أن هناك كثير من النساء في حاجة الى توعية في العديد من القضايا والمشاكل كتنظيم الأسرة ونحن بدورنا من خلال العديد من المساجد والمراكز الخاصة قادرين على دعمها بورش العمل تزيد من كفاءتها".

وفي الختام قدمت اللجنة درع تقدير والوفاء للجمعية تعبيراً وتقديراً على جهودها والخدمات التى تقدمها لأفراد المجتمع.