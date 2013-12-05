هيكل من بيروت: السيسي أخبرني أنه لن يخلع بذلنه العسكرية ليترشح للرئاسة

كشف الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، عن أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع أكد له أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة في مصر مطلقا، ولن يخلع بذلته العسكرية لانه لا يريد الزج بالجيش بآتون السياسة التنفيذية، وأن يحافظ على صورته، وأن يتجنب أي أخطاء قد تنتج عن قيامه بدور سياسي”.

وفي لقاء مع أسرة مجلة «السفير» اللبنانية، على هامش زيارته الحالية للبنان، قال هيكل، “التقيت السيسي الأربعاء الماضي لمدة ثلاث ساعات متواصلة، وناقشت معه خلالها الأوضاع في مصر”.

وأوضح هيكل أن الفريق الأول عبد الفتاح السيسي لن يرشح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية، بعكس ما يتداول من أنباء حول الموضوع، كاشفا عن أن احدى الأزمات التي تواجه البلاد في رأيه، هي غياب البدائل، بعد إسقاط حكم «الإخوان»، حيث إن الأحزاب المدنية غير قادرة على طرح نفسها كبديل، وهي باختصار «أحزاب بلا جماهير».

واضاف، “أتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعد التصويت على الدستور، وإن كنت أفضل مجلسا رئاسيا لقيادة مصر في هذه المرحلة”.

وتابع “أستبعد ترشح الفريق أحمد شفيق.. والمنافسة ستشهد وجوها جديدة”. - “لن يكون هناك نفوذا لأي دولة خليجية على مصر، رغم المساعدات المالية الضخمة التي تقدمها لنا”.

أما حول أزمة التيار الإسلامي، و«الإخوان المسلمين» بشكل خاص، وبرغم رفضه الكامل لإقصاء التيار الإسلامي، فقد رأى هيكل أن الجماعة أضاعت فرصتها، وهي «قفزت في ظرف معين إلى أكثر مما يستطيع التيار الإسلامي أن يحصل عليه، وتصورت أنها باقية للأبد. وفجأة لم يعد لديها أي شيء، ودخلت في حالة الإنكار». ولذلك، وفي ظل وجود طرف يريد أن يستولي على ما كان حصل عليه وأضاعه، فالمتوقع أن يُقابله شباب الثورة الذين نزلوا إلى الميادين بملايينهم بعنف يردعه ليكمل التغيير مساره.