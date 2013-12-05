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أعضاء كنيست عرب لـ« كيري » : خطة برافر تطهير عرقي لفلسطيني النقب‏

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 09:47 - 05 ديسمبر 2013
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ذكرت صحيفة معاريف بان أعضاء كنيست عرب بعثوا برسالة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يزور "إسرائيل" مطالبين إياه  بالضغط على "إسرائيل" لإلغاء قرار حكومة الاحتلال لتطبيق خطة  برافر وتهجير فلسطين النقب.

وقد بعث بالرسالة  كلاً من الدكتور احمد الطيبي  ومسعود غنايم وطلب أبو عرار وإبراهيم صرصور  وقال الأربعة في رسالتهم لكيري بأن خطة برافر هي خطة لسلب الأراضي من 70 ألف بدوي, حيث ان الخطة ستصادر 800,000 من أراضيهم  كما ان هؤلاء السكان متواجدين على أراضيهم قبل قيام دولة الاحتلال.

وتابعوا خلال الرسالة :" إسرائيل" ترفض الاعتراف بهم  فخطة برافر تخالف القانون الدولي ومنظمات دولية مثل امنستي أدانت تلك الخطة وحسب أقوالهم فتلك الخطة هي خطة تطهير عرقي .

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