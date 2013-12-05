الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من بيت لحم بينهم فتية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 8 مواطنين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بان قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في محافظة بيت لحم، واعتقلت 8 مواطنين بينهم فتية.

وقالت المصادر 'إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، وفتشت منازل المواطنين، كما نصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: معاذ عصام نصار (19 عاما)، وبشير نصري عبد ربه (25 عاما)، واياد محمود مناصرة (25 عاما)، ومحمد الشريف ( 50 عاما)، ونجله انس ( 16 عاما ) من مخيم الدهيشة، إضافة إلى اعتقال أنور علي طقاطقة (28 عاما)، ومنير نسيم طقاطقة (20 عاما)، وأحمد سامي طقاطقة ( 17 عاما) من بيت فجار.