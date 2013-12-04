الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وانخفاض جديد غدا

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الاربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الامطار المتفرقة على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار المتفرقة على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.