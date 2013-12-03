كيري في تل أبيب الأربعاء ورام الله الخميس

يصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى تل أبيب، غداً الأربعاء في مستهل جولة جديدة يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة القدس، على أن يلتقي الرئيس محمود عباس في رام الله الخميس، بحسب مصادر دبلوماسية في القنصلية الأمريكية بالقدس لوكالة "الاناضول" التركية.

وستكون هذه هي الجولة الأولى للوزير الأمريكي منذ التوصل إلى اتفاق جنيف بين إيران والقوى الدولية حول الملف النووي الإيراني، والذي جرى توقيعه مطلع الأسبوع الماضي، والأولى بعد الأزمة التي شهدتها المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية منذ زيارته الأخيرة، قبل شهر بسبب النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية.