محقق: الاقتراب من الكشف عن « قتلة عرفات »

نقلت وكالة رويترز عن محقق فلسطيني قوله انه سيكشف قريبا عن الأشخاص الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن موت الزعيم الراحل ياسر عرفات بعد نحو عشر سنوات من بدء البحث عن المشتبه بهم.

ومات عرفات عام 2004 من مرض مفاجئ أصيب به أثناء حصار "إسرائيل" لمقره في مدينة رام الله.

ويعتقد كثير من الفلسطينيين أن "إسرائيل" قتلته وهو اتهام تنفيه "إسرائيل" قطعيا. وعلى التحقيق الرسمي الذي تجريه السلطة الفلسطينية برئاسة توفيق الطيراوي أن يقدم أي أدلة.

وقالت أرملة الزعيم الراحل سها عرفات أيضا ان عضوا في الدائرة المصغرة حول عرفات هو المسؤول، ما أذكى توترات بين كبار المسؤولين.

وقال الطيراوي لفضائية "فلسطين اليوم" أنه يعد بأن يكون مؤتمره الصحفي التالي هو الأخير وان يسلط الضوء على من ارتكب أو شارك أو تآمر في هذه الموضوع.

وأضاف انه في الدقائق الأخيرة من التحقيق.

وقال مختبر سويسري للطب الشرعي في نوفمبر تشرين الثاني ان عظام عرفات احتوت على كمية عالية بدرجة غير طبيعية من البولونيوم المشع القاتل وقال ان ذلك "يدعم بدرجة معقولة" مزاعم تسميمه