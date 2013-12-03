مشعل: حماس حريصة على تحقيق المصالحة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، أن حركته حريصة على تحقيق وانجاز المصالحة مع حركة فتح وجميع الفصائل الفلسطينية.

ورحب مشعل في مؤتمر صحفي خلال زيارته للعاصمة الماليزية بأي جهد ماليزي لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي .

ووصل مشعل، الأحد، إلى العاصمة الماليزية (كوالالمبور)؛ لحضور مؤتمر حزب "أمنو" الحاكم، على رأس وفد من قيادة الحركة، يضم محمد نصر وسامي خاطر وأسامة حمدان.

وشرح مشعل لرئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة المحتلة، وتسارع الاستيطان ، إضافة إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أنه تحدث مع الوزير نجيب رزاق عن الدعم الماليزي للقضية الفلسطينية وكسر الحصار عن غزة، و تنفيذ المشاريع التي وعد بها الوزير الماليزي في القطاع.

وفي ذات السياق، أكد مشعل أن حماس حركة تحرر وطني، تهدف إلى تحرير كامل فلسطين والحصول على الحقوق المشروعة، وتحقيق الحرية والاستقلال.

وطالب الأمة العربية والإسلامية بتقديم المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية. وشكر مشعل رئيس الوزراء الماليزي لزيارته غزة قبل شهور.

وكان رئيس وزراء ماليزيا زار غزة في يناير/كانون الثاني من العام الجاري؛ للمساهمة في كسر الحصار السياسي المفروض على القطاع.

ومن المقرر أن يُلقي خالد مشعل خطابًا اليوم الثلاثاء في المنتدى الدولي، الذي يقيمه الحزب قبيل الجلسة الافتتاحية لمؤتمره السنوي العام، كما سيُلقي خطابًا آخرًا في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، التي تضم طلابًا من أكثر من 100 جنسية بينهم فلسطينيين.

وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيس المكتب السياسي لحماس إلى ماليزيا، في دلالة على تطور مستوى العلاقة بين الحركة وماليزيا.