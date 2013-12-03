مزاعم إسرائيلية : مرض الاسير عبيدو بلا علاج

أبلغ اطباء اسرائيليون في مستشفى "هداسا" الاسير المريض معتز عبيدو من الخليل والمحتجز في "عيادة سجن الرملة" عن عجزهم بتوفير علاج لوضعه الصحي، حسبما أفاد نادي الاسير اليوم الثلاثاء.

وأشار النادي في بيان له أن الاسير عبيدو يعاني نتيجة إصابة تعرض لها في اعتقاله الأول عام 2011، ما ادى الى اصابته بشلل نصفي.

وأوضح الاسير لمدير الوحدة القانونية في النادي المحامي جواد بولس، أن تدهورا في وضعه الصحي طرأ في الآونة الأخيرة الأمر الذي استدعى نقله إلى مستشفى خارجي إلا أن الأطباء أكدوا له أن لا علاج لحالته وسيبقى مدى الحياة على وضعه الحالي.

وأضاف عبيدو أن كل ما يتناوله من الأدوية هو عبارة عن مسكنات، رغم الألم الذي يرافقه، الذي وصفه بأنه غير محتمل.

يذكر أن الأسير اعتقل، مرتين الأولى عام 2011، وأصيب عدة إصابات بليغة أدت إلى إحداث شلل نصفي في جسده، والثانية، اعتقل في نيسان الماضي عام 2013، حيث تم بتر أحد أصابعه، جراء اطلاق الرصاص عليه.