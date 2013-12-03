الصوراني يتسلم جائزة رايت ليفيلهوود (جائزة نوبل البديلة) لعام 2013

تسلم اليوم الثلاثاء مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان د. راجي الصوراني جائزة رايت ليفيلهوود لعام 2013 "نوبل البديلة"، إلى جانب ثلاثة من الشخصيات الحقوقية حول العالم وهم بول ووكر من الولايات المتحدة؛ دنيس موكويج من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وهانز ر. هيرين من سويسرا، وأجريت مراسم التسليم في البرلمان السويدي.

وقال د. الصوراني في مراسم تسلمه للجائزة العالمية "القانون الدولي لحقوق الإنسان يقران بكرامتنا وأهميتنا وقيمتنا كأفراد. إنهما يقولان بأننا جميعاً متساوون بصرف النظر عن جنسياتنا أو أجناسنا أو أعمارنا أو أوضاعنا المالية".

وأضاف: "إحساس المساواة هذا ما كان مفقوداً حتى الآن، والذي يجب أن يكون موجوداً، في فلسطين، ولا يمكن أن يكون هنالك تقدم إلى أن يتم الاعتراف بنا كبشر متساوين."

وكانت مؤسسة «رايت ليفيلهوود» الخيرية السويدية اعلنت مؤخراً عن منح المحامي راجي الصوراني مدير «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، جائزتها السنوية المعروفة باسم «جائزة نوبل البديلة»، «تقديراً لتفانيه الذي لا يتزعزع تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان في ظروف صعبة للغاية».













