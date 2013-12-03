الذهب يتراجع 2.6% بعد بيانات أمريكية قوية

هوت أسعار الذهب 2.6 بالمئة يوم أمس الإثنين مسجلة أكبر خسارة يومية منذ اول اكتوبر تشرين الأول وقال متعاملون إن ذلك يرجع إلى أن بيانات قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي التي جاءت أفضل من المتوقع دفعت المستثمرين للمراهنة على انخفاض أسعار المعدن النفيس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 1219.20 دولار للأوقية الساعة 1955 بتوقيت جرينتش ليتكبد أكبر خسارة يومية منذ الأول من اكتوبر تشرين الأول.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية 28.50 دولار للأوقية عند التسوية إلى 1221.90 دولار للأوقية.

وفقدت الفضة 4.2 بالمئة في المعاملات الفورية لتسجل 19.12 دولار للأوقية. وبلغت خسائر المعدن 8.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني وهي الأسوأ منذ يونيو حزيران.

وهبط البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1336.25 دولار وانخفض البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 708.72 دولار للأوقية.