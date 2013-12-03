العمل بغزة تعلن عن صرف رواتب التشغيل المؤقت اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة العمل بغزة اليوم، أنه سيتم صرف رواتب المستفيدين من برامج التشغيل المؤقت التي تنفذها الوزارة ، اليوم الثلاثاء، في كافة فروع البريد بقطاع غزة.

وقالت الوزارة، أنها ستصرف رواتب أكثر من "7385 "مستفيد من برامج التشغيل المؤقت، حيث سيتم صرف رواتب لعدد "2690" عامل على بند التشغيل المؤقت وقيمة المبالغ المصروفة "2.256.980" شيكل، وعدد "4695" خريج على بند مشروع الخرجين وتبلغ قيمة المبالغ المصروفة "4.108.318" شيكل .

وأوضحت الوزارة أن الحكومة الفلسطينية رغم الحصار والظروف الاقتصادية التي تمر بها حرصت على صرف الرواتب للتخفيف من معاناة المواطنين .

ودعت المستفيدين، التوجه إلى مكاتب البريد لاستلام رواتبهم، مؤكداً حرص الوزارة على بذل كافة الجهود وفق الإمكانيات المتاحة لخدمتهم.