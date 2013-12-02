حزب الله: مشروع « برافر » يشكل حلقة جديدة من حلقات المخططات الاسرائيلية

أكد حزب الله انه "في كل يوم يزداد الوجه العنصري للكيان الصهيوني الغاصب بروزاً، ومن تجليات هذه العنصرية مشروع "برافر" الذي يشكل حلقة جديدة من حلقات المخططات الاسرائيلية التي تهدف إلى تهويد النقب وطرد السكان الفلسطينيين من أرضهم، الأمر الذي يؤكد التوجهات الاستيطانية والتوسعية لحكومة العدو".

وفي بيان اصدره الحزب تعليقاً على مشروع برافر العنصري في النقب في فلسطين المحتلة والأساليب الوحشية التي مارستها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد المتظاهرين الفلسطينين المعترضين، اعتبر ان "ما يثير الاستغراب، هو اللامبالاة الدولية والعربية من تصاعد الاستبداد والإ جرام الصهيونيين اللذين يصلان إلى حد التطهير العرقي، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الموافقة المبدئية من قبل الامم المتحدة على الكيان الصهيوني عضواً في مجلس حقوق الانسان، وعما إذا كان ذلك مكافأة له على انتهاكاته الدائمة لكل القوانين والأعراف الدولية حول حقوق الإنسان".

ودان حزب الله "الممارسات الإرهابية الصهيونية ضد الفلسطينيين الثائرين ضد هذا المخطط واستهدافاته"، مؤكداً تضامنه مع الشعب الفلسطيني في رفضه مشروع برافر"، داعياً "الشرفاء في الأمتين العربية والإسلامية إلى تقديم الدعم الجدي للفلسطينيين وإلى مواجهة الخطر الصهيوني وعدم الاكتفاء بعبارات التنديد والاحتجاج"، مذكراً "الجميع بأن الخطر الصهيوني لا يهدد الفلسطينيين وحسب، بل يهدد الأمة بأكملها في مقدساتها وأمنها ومستقبلها".