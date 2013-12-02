انفجار عبوة ناسفة بآلية مدرعة في مدينة رفح الحدودية أقصى شمال شرق مصر

انفجرت عبوة ناسفة بإحدى الآليات المدرعة في وسط مدينة رفح الحدودية (أقصى شمال شرق مصر)، مساء اليوم الاثنين، ولم يُسجل وقوع إصابات.

وأبلغ خبير أمني يونايتد برس انترناشونال أن عبوة ناسفة انفجرت حال مرور رتل من الآليات المدرعة بوسط مدينة رفح الحدودية عقب عملية نوعية شارك فيها متخصصون لهدم مجموعة من الأنفاق غير الشرعية تربط بين رفح وقطاع غزة، فيما لم يسفرالحادث عن وقوع إصابات بين عناصر الجيش.

وأضاف أن مجموعة من الجنود تقوم بتمشيط المناطق الصحراوية والزراعية المتاخمة لمدينة رفح، للبحث عن المتسببين في وقوع الحادث وأي عناصر متشددة أو خارجة على القانون.