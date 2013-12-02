انفجار عبوة ناسفة بآلية مدرعة في مدينة رفح الحدودية أقصى شمال شرق مصر

انفجرت عبوة ناسفة بإحدى الآليات المدرعة في وسط مدينة رفح الحدودية (أقصى شمال شرق مصر)، مساء اليوم الاثنين، ولم يُسجل وقوع إصابات.
بالأسماء: نتائج الثانوية العامة للتحسين والإكمال في فلسطين
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15:57 - 25 اغسطس 2018
17:58 - 25 اغسطس 2018
انفجرت عبوة ناسفة بإحدى الآليات المدرعة في وسط مدينة رفح الحدودية (أقصى شمال شرق مصر)، مساء اليوم الاثنين، ولم يُسجل وقوع إصابات.