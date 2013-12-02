الاحتلال يقتحم سجنى النقب وريمون

اقتحمت القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون الصهيونية أمس وفجر اليوم الاثنين القسم 22 في سجن النقب، وقسم 3 في سجن ريمون وأجرت حملة تفتيس واسعة، وأتلفت العديد من أغراض الأسرى.

وأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن وحدات القمع المعروفة باسم " درور" و" كيتر " اقتحمت قسم 22 في سجن النقب مساء أمس، والذي يضم (120) أسيراً، وأجرت حملة تفتيش في غرفه، بحجه البحث عن أجهزة اتصال.

وأوضحت الناطقة الإعلامية للمركز "أمينة طويل" أن الاحتلال اقتحم ايضاً قسم 3 في سجن ريمون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وأجرى أيضاً حملة تفتيش، بهدف العثور على هواتف نقالة هربها الأسرى داخل السجن، واستمر التفتيش القمعي لعدة ساعات تم إخراج الأسرى خلالها من غرفهم لساحة الفورة.

وأشارت الطويل إلى إن قوات إدارة السجون صعدت في الفترة الأخيرة من عمليات اقتحام الأقسام والغرف ومعاقبة الأسرى، وذلك بشكل متعمد وممنهج لإرباك الأسرى وخلط الأوراق والتشويش على حالة التصعيد التي يعيشها الأسرى مع إدارة السجون.