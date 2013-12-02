توقعات بالإفراج عن معتقل مضرب عن الطعام بسجون السلطة بطولكرم

من المتوقع، أن تفرج الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة، عن المعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في مدينة طولكرم، فيصل محمود خليفة الذي اعتقلته في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.

وفيصل 33 عاماَ، متزوج ولديه طفل وزوجته حامل، وكان قد أعتقل في السابق لدى سلطات الاحتلال لأكثر من ثمانية سنوات، ليخرج بعدها لتعتقله أجهزة السلطة أكثر من مرة أستمرت في أحداها 40 يوماً متواصلاً.

وقال شقيق المعتقل فراس في تصريح سابق، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"" أن شقيقه أعتقل من مدرسة خاصة في المدينة، حيث يعمل، و أُقتيد إلى مقر المخابرات العامة دون إذن اعتقال توضح سبب اعتقاله، أو تهمة توجه إليه.

وأكد خليفه على أن شقيقه أعلن منذ اليوم الأول لاعتقاله، إضرابه عن الطعام، وأن العائلة لا تعلم أي شئ عن وضعه وحالته الصحية بسبب منعه من الزيارة.

وقال خليفة:" توجهنا إلى مقر المخابرات للسؤال عنه ولكننا لم نتلق أي رد منهم، وفي كل مرة يقولون لنا سجب عليكم مراجعة مدير المخابرات في المدينة شخصيا حيث هو من لديه كافة المعلومات.

وتوجهت العائلة لمؤسسات حقوق الإنسان للتدخل لمعرفة مصير أبنها، او حالته الصحية بعد أضرابه لمدة أسبوع، حتى الأن، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تتعاون معها في ذلك.

وقال فراس خليفة:" نحن نريد أن نعرف لماذا يتم اعتقاله، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال شقيقي، في كل مرة يمكث لديهم ويخرج دون أن تقدم بحقه تهمة واحدة".