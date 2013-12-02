‏التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد تزور رابطة علماء فلسطين بالوسطى

زارت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابع لحركة الجهاد الإسلامي رابطة علماء فلسطين ورئيسها لتهنئته بزواج ابنه، وذلك في إطار التواصل مع المؤسسات التي تخدم أبناء شعبنا الفلسطيني.

وضم الوفد كل من الشيخ ناصر الهنداوي والشيخ سعيد مسمح وعدد من كوادر اللجنة، حيث كان في استقبال الوفد الدكتور ماهر الحولي رئي الرابطة وعدد من رجال الإصلاح.

وقد رحب الحولي بالوفد وثمن هذه الزيارة وأكد على أن للجنة التواصل والاصلاح البصمات الواضحة في التواصل مع الجماهير الفلسطينية ومؤسساتها التي تخدم أبناء شعبنا الفلسطيني، وأكد على دور حركة الجهاد الاسلامي في جميع الميادين.

واطلع الحولي الوفد على عمل الرابطة وانجازاتها خلال السنة الأخيرة، مؤكداً أن الرابطة تعمل كل جهدها لسرعة حل الاشكاليات التي تطرأ عند المواطنين وشكر لجنة التواصل على الانجازات العظيمة وتمنى لهم دوام التقدم في خدمة ابناء شعبنا الفلسطيني.

بدوره الشيخ ناصر الهنداوي مسئول التواصل في الوسطى أكد على دور الرابطة المهم والكبير في خدمة أبناء قطاع غزة.

وأكد أن الزيارات ستستمر حتى تشمل كل المؤسسات الخدماتية في الوسطى لتستمر روح المحبة والإخاء وإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في التزاور واللقاء والتحاور مع أبناء شعبنا الفلسطيني, وفي نهاية الزيارة تم تقديم درع المحبة والوفاء لرئيس الرابطة لجهوده الكبيرة في خدمة ابناء شعبنا.