قافلة بحرية تنطلق من غزة اليوم والاحتلال يستعد لمواجهتها

أفادت الاذاعة العبرية صباح اليوم الاثنين، بأن البحرية الصهيونية تستعد لمواجهة قافلة بحرية ستنطلق من غزة لكسر الحصار البحري المفروض عليها من قبل الاحتلال الاسرائيلي.



وقالت الاذاعة على موقعها الالكتروني إن الجيش يتخذ التدابير اللازمة للتعامل مع تلك القافلة.



ويشار الى أن ائتلاف شباب الانتفاضة - فلسطين - أعلن إنهائه الاستعدادات اللازمة لإطلاق قافلة بحرية في عرض بحر قطاع غزة اليوم الاثنين، تحمل اسم "قافلة الصمود والعدالة".



وذكر الائتلاف أن القافلة التي ترفع شعار "صمود الصيادين والتساؤل عن العدالة الدولية" ستنطلق الساعة العاشرة من صباح اليوم من مرفأ غزة البحري. مشيرا إلى أن الفعالية سيتخللها مؤتمر باللغتين العربية والانجليزية وكلمة للنشطاء الأجانب وكلمة لنقابة الصيادين في قطاع غزة.



وبيَّن الائتلاف أن الفعالية ستشتمل انطلاق عشرون قاربًا يحمل قرابة مائتي صحفي ومتضامن وناشط شبابي. مؤكدا أن "قافلة الصمود والعدالة" تهدف لكسر حاجز الستة أميال لكسر الحصار البحري الظالم عن قطاع غزة.



ولفت ائتلاف شباب الانتفاضة أن المشاركين في الفعالية سيلقون في ختامها زجاجات كرسالة رمزية تحمل رسائل للمجتمع الدولي باللغتين العربية والانجليزية.

يشار إلى أن اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993، تنص على أن مسافة صيد الأسماك قبالة سواحل قطاع غزة على البحر المتوسط تتحدد بواقع 20 ميلا بحريا (حوالى 37 كم)، غير أن سلطات الاحتلال قلصت هذه المسافة بصورة تدريجية إلى أن وصلت 6 أميال وفى بعض الأحيان 3 أميال، كما أن بحرية الاحتلال الإسرائيلى تلاحق صيادى القطاع سواء بالاعتقالات أو إطلاق النار والقذائف بشكل متكرر على قوارب الصيد.