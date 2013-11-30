حكومة غزة : المفاوضات مع الاحتلال غطاء لـ« برافر »

أكدت الحكومة الفلسطينية أن التنسيق الأمني والمفاوضات مع الاحتلال التي تطعن بالظهر، تعطي الاحتلال الغطاء لإصدار قرارات مثيلة لـ"برافر".

ودعا الناطق باسم الحكومة إيهاب الغصين في تصريح لـ"الرأي" مساء السبت، أبناء الشعب الفلسطيني للاستمرار في الهبة الجماهيرية المتصدية لمخطط "برافر" التهجيري في النقب المحتل جنوب فلسطين.

وأكد أن هذه الهبة الجماهيرية دليل على وعي الشباب الفلسطيني، مطالباً بمساندة شعبنا في ظل التآمر عليه وعلى أرضه وثوابته.

وشدد على أن مخططات الاحتلال ستبوء بالفشل لأن الشعب الفلسطيني لن يصمت على سلب حقوقه بهذه السهولة، مرجحاً استمرار هذا الحراك الشعبي وتصاعده.

وحيى الغصين روح الشباب التي تغلب على المشاركين في التظاهرات المنددة بمخطط "برافر" في معظم مناطق المواجهة مع الاحتلال.

وأكد أن استمرار المفاوضات مع الاحتلال سيدفع بالشعب الفلسطيني للانفجار في وجه من يتآمر عليه.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني أحبط من التوجه للمجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت حيال جرائم الاحتلال، وممارساته التي تخالف وتتجاوز القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وطالب العالم المجتمع الدولي أن يقوم بدوره المنوط به تجاه محاسبة الاحتلال وتجاوزاته، بدلاً من إضافته كعضو لمؤسسات حقوق الإنسان.

ونوه إلى أن الشعب الفلسطيني يعول على الشعوب العربية وحكوماتها لدعم صموده داخل الأراضي المحتلة، لكي ينتصر على قرارات الاحتلال الجائرة.

واندلعت اليوم مواجهات عنيفة لات تزال مستمرة حتى الآن بين جنود الاحتلال والمئات من الشبان في مناطق عدة من مدن فلسطين المحتلة والنقب المحتل أصيب خلالها العشرات.