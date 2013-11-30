بيريز: كريستيانو أحد أفضل اللاعبين على مر العصور

أشاد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز اليوم (السبت) بمهاجم الفريق كريستيانو رونالدو الذي اعتبره «أفضل لاعب في العالم، وأحد أفضل اللاعبين على مر العصور».

وقال بيريز في حفل تسليم الشارات الذهبية والماسية والفضية لأعضاء النادي «وصلنا هذا العام إلى فريق رائع بلاعب يشكل عصر ريال مدريد. لدينا الشرف والفخر بالاستمتاع بأفضل لاعب كريستيانو رونالدو.. اليوم لا يوجد من يشك بأننا أمام أفضل لاعب في العالم وأحد أفضلهم على مر العصور».

كما أشار بيريز إلى شخصية المدير الفني كارلو أنشيلوتي، قائلاً «معروف فوزه مع جميع الأندية التي كان بها. لدية الخلفية اللازمة ليكون على رأس هذا الفريق الرائع. ولديه أيضاً المساعدة التي لا تقدر لزين الدين زيدان العملاق».

وتابع «عززنا فريقنا (هذا الموسم) بلاعب كبير مثل غاريث بيل، الذي اختير مرتين كأفضل لاعب في البريمير ليغ. وقريباً سيثبت أنه أحد عمالقة الوقت الحالي».

وقال بيريز إن «هذا هو نموذج البرنابيو. الحصول على أفضل اللاعبين في العالم، مع أفضل اللاعبين الإسبان، ورهان ثابت على الناشئين. هذا هو النموذج الذي نتبعه. بيل وإياراميندي وإيسكو وخيسي وموراتا وكاسيميرو وناتشو وخيسوس، دليل جيد على النموذج الذي كنت أشير إليه قبل ذلك».

وأكد بيريز أن النادي مملوك لأعضائه قائلاً: «ريال مدريد يجب أن يظل دائماً لأعضائه، وكل يوم نعمل بشكل أكبر لكي لا يخل أحد بعلامة الهوية هذه التي هي ضرورية بالنسبة لنا».

وحول الوضع المالي للفريق الملكي، صرح «للعام التاسع على التوالي، نحن النادي الأكثر دخلاً بين كل المؤسسات الرياضية في العالم، كل هذا رغم الوضع الاقتصادي. هذا سمح لنا بأن نحصل على اعتراف مجلة فوربس الدولية بأننا المؤسسة الرياضية الأعلى قيمة في العالم بثلاثة بلايين و400 مليون دولار».