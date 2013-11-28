بيت لحم:استشهاد طفلة بعد عرقلة سيارة الإسعاف التي تقلها على حاجز الكونتنير

استشهدت مساء اليوم الخميس الطفلة نور محمد عفانة (14 عاماً)، بعد تأخر وصولها الى مستشفى بيت جالا الحكومي، بسبب اغلاق حاجز "الكونتينر".

وأوضح والد الطفلة ان ابنته اصيبت بالتهاب رئوي حاد، وبعد معاينتها من قبل الطبيب، تبين ضرورة نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج، وفي ساعات المساء حضرت سيارة الاسعاف لنقلها الى غرفة العناية المكثفة مستشفى بيت جالا الحكومي عبر حاجز الكونتير، وأضاف :"بعد وصولنا شهدنا أزمة مرورية خانقة وحاولنا سلك الطرق الثلاث المخصصة له ( السواحرة الفوقا والتحتة ووادي الجير)، لكن كانت أزمة شديدة بسبب اغلاق الحاجز، كما حاولنا المرور عبر طريق "مستوطنة كيدار" القديمة."

وأضاف الوالد :"اضطررنا للذهاب الى مستشفى رام الله الحكومي، وقبل وصولنا الى المستشفى فارقت الحياة، حيث عانت من وضع صحي صعب، لافتاً ان طفلته من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث انها تعاني من اعاقة حركية ".

وأشار والد نور انه سيتم الصلاة عليها في مسجد أبو ديس، لتوارى الثرى في مقبرة البلدة، هذه الليلة.

من جهته، أوضح هاني حلبية الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية ان قوات الاحتلال تتعمد اغلاق حاجز الكونتينر منذ ثلاثة أيام في ساعات العصر والصباح الباكر، وذلك بعد قيامها بتعديلات على الشارع الرئيسي المؤدي الى العيزرية، بإزالتها "اشارتي توقف"، ووضعهما على مفترق مستوطني "كيدار" و"معالي أدوميم"، اضافة الى توسيع الشارع الى مسارين، ليصبح عرضه 6 أمتار.