مصرع شقيقين وابن عمهما في حادث سير جنوب جنين

لقي شقيقان وابن عمهما مصرعهم، إثر حادث سير وقع مساء الخميس، بين دراجة نارية ومركبة خصوصية قرب قرية أم دار جنوب بلدة يعبد بمحافظة جنين.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر فرع جنين محمود السعدي، أن الشاب معاوية فواز عمارنة (20 عاما) توفي إثر إصابته بجروح بالغة الخطورة في الصدر والرأس، بعدما اصطدمت الدراجة النارية التي كان يستقلها وشقيقه وأبن عمه بالمركبة، فيما توفي شقيقه معمر (22 عاما) في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي.

وذكر السعدي، سعيد مسعد محمد عمارنة (22 عاما) الذي أصيب بجراح بالغة أعلن عن وفاته فجر الجمعة متأثراً بجراحه الخطيرة.