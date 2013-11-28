إطلاق حملة توقيعات على وثيقة الثوابت الفلسطينية

أعلنت دائرة شؤون اللاجئين في حركة "حماس"، إطلاق حملة تواقيع على وثيقةٍ تعزز الثوابت الفلسطينية، مؤكدةً جمعها لربع مليون توقيع بغزة بمشاركة قيادات سياسية من مختلف الفصائل الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة بغزة ظهر اليوم الخميس، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع فلسطين والذي يصادف تاريخ إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار التقسيم 181، والقاضي بتقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين عربية ويهودية، مع تحديد منطقة دولية حول القدس.

وقال مدير الدائرة، عصام عدوان، أثناء المؤتمر الصحفي: "إن شعبنا الفلسطيني متمسّك بحقوقه، ولا يفوّض أحداً للتحدث باسمه والتعبير عن حقوقه".

وأضاف عدوان: "شعبنا واعٍ بحقوقه، ولم تنحرف يوماً بوصلته، كما أن التمسك بحقوق اللاجئين ينفي ادعاءات باطلة مفادها أن اللاجئين يرضون بأي حل".

وعرض عدوان خلال المؤتمر مقطع فيديو وعدداً من توقيعات القيادات السياسية من مختلف الفصائل الوطنية الفلسطينية على وثيقة الثوابت الفلسطينية، والتي كان من أهم بنودها: "نلتزم بالحقوق الفلسطينية الثابتة، ونعتبر كل مفرط بحق العودة خائناً".

وذكر أن الوثيقة موجودة على الموقع الإلكتروني للدائرة، وبإمكان أي لاجئ فلسطيني الدخول إلى الموقع والتوقيع على الوثيقة للتأكيد على تمسّكه بحقوقه وعدم التفريط بها بالمطلق.