في جنازة مهيبة تطالب بالانتقام..تشييع جثامين شهداء الخليل

شيعت جماهير كبيرة من أبناء شعبنا في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، الشهداء الثلاثة الذين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الصهيوني بعد اشتباك عنيف وقع في مدينة يطا شمال المدينة.

وقد انطلقت جنازة الشهيدين محمود خالد النجار، وموسى فنشة من المسجد الكبير بيطا وصولاً لمقبرة المدينة، بعد إلقاء الأهالي نظرة الوداع عليهما عقب صلاة الظهر.

كما انطلقت جنازة الشهيد محمد فؤاد نيروخ من مسجد الأنصار إلى مقبرة الشهداء بالمدينة، وسط هتافات الجماهير الفلسطينية الغاضبة بالانتقام لشهداء الخليل.

وكانت مصادر عبرية، قالت أن قوات الاحتلال رصدت مجموعة من المقاومين الفلسطينيين في الخليل وقامت بالاشتباك معهم ما أدى لاستشهاد ثلاثة منهم، وقد زعم الجيش الصهيوني بان المجموعة تنتمي للسلفية الجهادية.

وقد أعلنت قوات الاحتلال قرية يطا منطقة عسكرية مغلقة ومنعت تقدم سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.

وقد اندلعت منذ صباح اليوم مواجهات عديدة في مدن الضفة المحتلة، خاصةً الخليل وبيت لحم بعد استشهاد الشبان الثلاثة.









