« إسرائيليان » يوزعان المخدرات في نابلس وأوسلو تمنع من مقاضاتهما

ألقت شرطة مكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين يحملان الجنسية "الاسرائيلية"، خلال محاولتهما ترويج المخدرات بالقرب من سوق الخضار "حسبة" بيتا، جنوب مدينة نابلس.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية بأن أحد الموقوفين هو "إسرائيلي"، بينما الثاني فلسطيني يحمل الجنسية "الاسرائيلية"، وأوضحت المصادر أن القاء القبض على الشخصين تم بناء على توفر معلومات مسبقة، وقد جرى نصب كمين لهما ومن ثم اعتقالهما.

وأشارت المصادر الامنية الى انه جرى في وقت لاحق تسليم الموقوفين إلى الارتباط العسكري "الإسرائيلي"، اذ ليس بمقدور السلطة الفلسطينية محاكمتهما وفقا لاتفاقية أوسلو.