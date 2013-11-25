التواصل الجماهيري يزور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

زارت لجنة التواصل الجماهيري التابعة لدائرة العمل النسائي لحركة الجهاد الإسلامي اتحاد العام للمرأة الفلسطينية- لمنظمة التحرير الفلسطينية "فتح"، وترأس الوفد الزائر مسئولة اللجنة العليا العامة أم وسيم الوادية ومنسقة اللجنة أم أحمد نصار وأم عاهد فروانة وأم حسام اشتيوي ومجموعة من الأخوات أعضاء اللجنة وكان في الاستقبال آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

وأوضحت الوادية أن الهدف من هذه الزيارة توطيد العلاقات الاجتماعية بينها وبين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأحزاب والفصائل فلا يوجد أي تمييز بين حزب أو فصيل عن آخر قائلة:"أن حركة الجهاد الإسلامي تمد يدها لجميع الفصائل وتسعي جاهدةً لإنهاء الانقسام وهدفنا انهاء الاحتلال وإنهاء الانقسام وتوحيد الصفوف".

كما أشارت الى ان هذه اللجنة تأسست بهدف تقديم الدعم المعنوي والنفسي على الجهود التى تبذلها المؤسسات في خدمة أبناء الوطن ورفعه ورقيه.

وأثنت الوادية على دور حركة فتح النضالي البارز والقيادي في المقاومة ورفع القضية الفلسطينية ودور المرأة في أثبات وجودها على الساحة السياسية والوطنية، وأملةً أن يكون هناك تعاون مشترك بين الحركتين وبهدف واحد وهو القضاء على الانقسام ورفع علم الوحدة الوطنية والمقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي.

و بدورها رحبت حمد بالحضور معبرةً عن سعادتها بهذه الزيارة وتقديرها لحركة الجهاد الإسلامي وتضحياته وثقله في الساحة الفلسطينية قائلة:"نعتز بالعلاقة التى تربطنا مع حركة الجهاد الإسلامي وجميع الفصائل باعتبار أن قضيتنا واحدة وتنصب في اطار واحد ومطلوب منها ان تركز على موضوع الوحدة الوطنية"، مضيفةً في ذات الوقت :" أن هدفنا واحد وعلينا أن نضغط للحصول على مطالبنا في تحقيق الوحدة الوطنية".

وشكرت حمد اللجنة على دورها البارز في دعم اواصل المحبة والعرفان بين صفوف الشعب الفلسطيني وتقديمها الدعم من خلال زيارات المحبة، متمنيةً أن يستمر التعاون بين الجهتين.

وفي الختام قدمت مسئولة اللجنة الوادية درع الوفاء والتقدير لحمد تقديراً على دورهم البارز في المجتمع الفلسطيني.