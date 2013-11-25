مناورات جوية مشتركة في سماء « إسرائيل » لعدة دول

ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن سلاح الجو "الإسرائيلي" سيشارك في مناوات جوية مشتركة مع سلاح الجو الأمريكي واليوناني والايطالي بدء في سماء "اسرائيل".

قال السفير الامريكي في "إسرائيل" دان شبيرو الذي حضر التدريب الجوي لا زالت "اسرائيل" والولايات المتحدة في تعاون بينهما، وان أوباما هاتف أمس نتنياهو، وأضاف أنه من المهم تنسيق المواقف بين الدول لكي تكون لدينا القدرة للعمل معا ان تطلبت الضرورة.

وتطرق شبيرو للاتفاق الموقع بين ايران والدول الغربية قائلا "لا زال كل شيئ مطروح على الطاولة أي الخيار العسكري وأن الهدف الاساسي هو منع إيران من تصنيع سلاح ذري".

وقد شارك في التدريب الجوي 60 طائرة وصلت من عدة دول مختلفة وخمس طائرات تابعه لسلاح الجو "الاسرائيلي" و7 طائرات شاركت في التدريب على أنها طائرات عدو وتدرب الطيارين على التملص من التهديدات الجوية مثل الصواريخ المضادة للطائرات والقتال الجوي.

وخلال التدريب تم إغلاق مجال "إسرائيل" الجوي من تل ابيب حتي النقب وقد وصل عشرين مراقب من قبرص وبولندا وبلغاريا ودول أوروبية أخرى وجميع الطائرات الامريكية قدمت من قواعد أمريكية في أوروبا.