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معبر رفح مغلق لليوم الرابع على التوالي وإدخال 220 شاحنة عبر 'كرم أبو سالم'

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 05:39 - 25 نوفمبر 2013
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 قال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع في قطاع غزة رائد فتوح، إن معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرق مدينة رفح، فُتِح صباح اليوم الإثنين، لإدخال220شاحنة بضائع ومساعدات لغزة.

وأوضح فتوح في تصريح صحفي، أن 220شاحنة محملة ببضائع مخصصة للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات والمساعدات، منوهاً إلى ضخ كميات محدودة من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهي لغزة.

يشار إلى أن 'كرم أبو سالم' هو المعبر التجاري الوحيد في غزة ويتم من خلاله إدخال بضائع ومساعدات ومحروقات لأهالي القطاع.

في سياق متصل، تواصل السلطات المصرية إغلاقها لمعبر رفح البري لليوم الرابع على التولي بعد فتحه 3 أيام استثنائياً نهاية الأسبوع الماضي.

هذا ولم ترد حتى اللحظة بوادر جيدة لفتح المعبر خلال الأيام القادمة، الامر الذي يتسبب في إعاقة حركة المسافرين القادمين من وإلى غزة والمغادرين من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات.

 

 

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