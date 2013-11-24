تقرير أردنى: المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لم تسفر عن شىء ملموس

استعرض التقرير الشهرى الصادر عن دائرة الشئون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية الأردنية تطورات العملية السلمية الجارية عبر مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبرعاية أمريكية منذ نهاية يوليو الماضى والتى لم ينجم عنها بحسب ما يتسرب من معلومات، عن أى شىء ملموس حتى الآن.



ووفقا للتقرير الذى يغطى أبرز تطورات القضية الفلسطينية خلال أكتوبر الماضى والذى حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان على نسخة منه اليوم الأحد، فإن التسريبات تشير إلى مواصلة الإسرائيليين تركيزهم المعهود على القضايا الأمنية قبل أى شيء آخر، لافتا إلى أن الاستيطان المتواصل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة يهدد بنسف تلك المفاوضات.



وعرض مواقف الأطراف الإقليمية والدولية من هذه العملية بما فيه تأكيد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى على أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات السياسة الخارجية الأردنية، وأن عملية السلام وحل هذه القضية استنادا إلى رؤية حل الدولتين هما مصلحة وطنية أردنية عليا.