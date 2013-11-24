رام الله: نقابة السائقين تقرر الاضراب عن العمل الاثنين المقبل

قررت النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات الإضراب عن العمل يوم الاثنين 2-12-2013 وت-نظيم اعتصام احتجاجي أمام مقر وزارة النقل والمواصلات بمدينة رام الله يوم الأربعاء 27-11-2013.



وقال بيان النقابة ان اعلان الاضراب جاء احتجاجا على قرار وزارة النقل والمواصلات فرض نظام النقاط الذي أدى الى سحب رخص العديد من السواقين دون أن يعلموا بذلك.



ودعت النقابة السائقين "الى الالتفاف حول نقابتهم والالتزام بخطواتها من اجل تحقيق مطالبها العادلة ومن بينها حل قضايا المجمعات وتوحيد رسومها ورسوم التنازل وأسعار المحروقات وقضية التأمين والمركبات الخاصة وموضوع الراكب الثامن في المركبات العمومية وإعادة النظر في تسعيرة المواصلات في الخطوط الداخلية والخارجية".



بدوره أعلن وزير النقل والمواصلات نبيل الضميدي عن تشكيل طاقم من الوزارة لدراسة مطالب نقابات عمال النقل المتمحورة حول نظام النقاط على المخالفات المرورية، ورسوم الوقوف في المجمعات، وموضوعات أخرى.



جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع نقيب عمال النقل ناصر يونس بمدينة رام الله، بحضور رؤساء وأعضاء النقابات في مختلف المحافظات.



واستمع الضميدي لمطالب نقابات عمال النقل، مشددا على أن الجميع تحت مظلة النظام والقانون.



وأضاف أن أية مطالب تنسجم والقانون ستعمل الوزارة على دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مؤكدا أن هناك قضايا مثل رسوم التنازل عن رخص التشغيل العمومية المستأجرة تمت مراسلة الجهات المعنية بخصوصها وقريبا سيتخذ القرار بشأنها.