نافتالي: اتفاق سيء بين إيران والغرب من شأنه تقريب ضرب إيران

حذر زعيم حزب البيت اليهودى ووزير الاقتصاد والتجارة الإسرائيلى نافتالى بنيت من أن إبرام أى "اتفاق سيئ" مع إيران سيدفع بدون شك إلى استخدام الخيار العسكرى ضدها.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن بانيت قوله إن "إسرائيل تريد من القوى الغربية أن تبرم اتفاقا بشأن البرنامج النووى الإيرانى المثير للجدل، لكنها لا تريد سوى الاتفاق الصائب، لأن من شأنه أن يفكك ماكينة إنتاج الأسلحة النووية".

وأضاف أن أى اتفاق من شأنه أن يسمح لإيران بالحفاظ على قدرات التخصيب فى مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، سيمنح إيران فرصة الانتظار إلى أن ينصرف عنها الانتباه الدولى، ثم تمضى قدما فى تحقيق طموحاتها، مؤكدا أن إيران سيكون بمقدرها عندئذ إنتاج قنبلة نووية فى غضون ستة أسابيع.