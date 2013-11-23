كوينتراو «مدريدي» حتى 2018

كشفت تقارير إخبارية اليوم (السبت)، أن الظهير البرتغالي فابيو كوينتراو مدد تعاقده مع ريال مدريد الإسباني حتى 2018.

وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية إلى أن النادي الملكي كان يفكر في تحسين عقد اللاعب دون تمديده، إذ كان ينتهي في 2017 ن إلا أنه قرر في النهاية تمديده لعام اضافي، دون أن يكشف عن التفاصيل المادية.

وتعرض كوينتراو إلى إصابة في عضلة الفخذ الأيمن الخلفية خلال اللقاء الذي جمع منتخب بلاده مع السويد، في إياب الملحق المؤهل لكأس العالم، وانتهى بفوز المنتخب البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل اثنين وتأهله لنهائيات البطولة.

ويغيب كوينتراو (25 عاماً) عن ريال مدريد حتى كانون الثان (يناير) المقبل بداعي الإصابة.

وانتقل كوينتراو إلى ريال مدريد عام 2011 مقابل 30 مليون يورو، وخاض مع «الميرينغي» منذ ذلك الحين 40 لقاء سجل فيها هدفاً واحداً