مواجهات واعتقالات..مستوطنون يعتدون على مزارعين جنوب الخليل

اعتدى مستوطنو 'متسبي يائير، وماعون افيغال' المقامتين على أراضي المواطنين شرق يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة، اليوم السبت، على مزارعين من عائلة اعليان عوض، تحت حماية جيش الاحتلال، وتم اعتقال ثلاثة شبان وطفلتين.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور في تصريحات صحفية، إن المستوطنين اعتدوا بالضرب على مزارعين عزل من عائلة اعليان عوض في خربة أم العرايس، أثناء توجههم لفلاحة أراضيهم واعتصامهم فيها ضد قرار الاستيلاء عليها من قبل قوات الاحتلال لصالح توسيع مستوطنات 'متسبي يائير، وماعون وافيغال'.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان وطفلتين من نفس العائلة هم: سعيد محمد اعليان عوض (34 عاما)، ومحمد توفيق اعليان عوض (27 عاما)، وحماد إبراهيم محمد عوض في الثلاثينات من عمره، والطفلتين سميرة حماد اعليان عوض (15 عاما)، وفداء إسماعيل اعليان عوض (13 عاما)، وتم نقلهم جميعا إلى مركز توقيف في مستوطنة 'كريات أربع'.

واستنكر الجبور ممارسات الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم المتواصلة بحق المواطنين في مسافر يطا، التي تطال كافة القطاعات الزراعية والتعليمية والصحية، بهدف خلق واقع مرير على حياة سكانها لإجبارهم على الرحيل بغية سرقة المزيد من أراضيهم لتوسيع المستوطنات.

وكانت محكمة للاحتلال قد أصدرت قرارا قبل عدة أشهر بإخلاء 120 دونما من أراضي المواطنين التي استولى عليها المستوطنون شرق يطا وإعادتها إلى أصحابها، إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 12 ألف شيقل ضد المستوطنين المتطرفين الذين سيطروا على أراضي المواطنين بالقوة، إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.

وفي سياق متصل، رفعت قوات الاحتلال منطاد مراقبة فوق قرية التواني لتصوير منطقة مسافر يطا.