ارتفاع قائمة الأسرى الذين امضوا ربع قرن إلى 17 أسير

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان قائمة الأسرى الذين امضوا ما يزيد عن خمسة وعشرين عاما في سجون الاحتلال قد ارتفعت إلى 17 أسير ، وذلك بعد انضمام أسير من أراضى ال48 إليها .

وأوضح الباحث رياض الأشقر المدير الإعلامى للمركز بأن الأسير سمير صالح طه سرساوي 45 عاما من قرية أبطن القريبة من حيفا هو احد عمداء الأسرى ، انضم الى قائمة الأسرى الذين امضوا ما يزيد عن ربع قرن حيث انه معتقل منذ 24/11/1988، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بتهمه إلقاء قنبلة بإحدى شوارع حيفا، إضافة زرع عبوات ناسفة، أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين ، وقد أدرج اسم الأسير سرساوي ضمن 7 أسرى من الداخل تم تحديد حكمهم من المؤبد المفتوح إلى السجن 30 عاماً، حيث أمضى منها إلى الآن 25 عام

وبين الأشقر بأن الأسير السرساوي يعاني من ظروف صحية سيئة وخاصة بعد إصابته بمشاكل في الغدّة الدرقية منذ عام 2009، مبيناً أنه طرأت مضاعفات على حالته المرضية، وتراجع في حالته الصحية وأعراض جانبية كالإغماء وسوء في حالته النفسية، ورغم ذلك لم تقدم له سلطات الاحتلال أي علاج يناسب حالته الصحية، ولم يجر الكشف عليه من قبل الطبيب المختص سوى مرّة واحدة خلال ما يزيد عن عام في مستشفى العفولة ، ولا تجرى له الفحوصات الطبية اللازمة رغم توجهاته المتكررة لادارة السجن بان توفر له العلاج قبل أن تزيد حالته خطورته

وأوضح المركز أن والد الأسير توفي وهو داخل السجن ، ولم تسمح له سلطات الاحتلال بإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، فيما حصل الأسير على شهادة الثانوية العامة داخل السجن ، ثم حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية ، ويقبع في سجن جلبوع

وبين الأشقر بان ( 5) أسرى من ضمن الأسرى الذين امضوا ما يزيد عن ربع قرن من سكان الضفة الغربية المحتلة، وأقدمهم الأسير محمد أحمد الطوس" من الخليل ، وهو معتقل منذ 6/10/1985، ومحكوم بالسجن المؤبد، بينما (10) أسرى منهم داخل أراضى ال48 ، وأقدمهم وأقدم الأسرى جميعاً ، الأسير" كريم يوسف فضل يونس " ، من قرية عارة ومعتقل منذ 6/1/1983, وأسيران من القدس وهما الأسير " احمد فريد شحاده وهو معتقل منذ 26/2/1985 ومحكوم بالسجن المؤبد ، و الأسير" ياسين محمد ابوخضير " من القدس ومعتقل منذ 27/12/1987 . محكوم بالسجن لمدة 28 عام .

وطالب الأشقر وسائل الإعلام بضرورة تسليط الضوء على معاناة هؤلاء الأسرى القدامى الذين امضوا أكثر من نصف أعمارهم داخل سجون الاحتلال ، وتجاوزتهم كل صفقات التبادل ، والقيام بحملة اعلامية تستهدف كشف جرائم الاحتلال باحتجاز هؤلاء الأسرى منذ عشرات السنين في ظروف صعبة وقاسية .