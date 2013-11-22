فوز عضو الكنيست الصهيوني هرتصوغ في انتخابات حزب العمل

فاز عضو الكنيست الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ في الانتخابات لرئاسة "حزب العمل".

واتصلت رئيسة الحزب الحالية شيلي يحيموفيتش هاتفيا بالنائب هرتصوغ صباح اليوم وهنأته بفوزه واتفقت معه على التعاون.

ووصفت رئيسة الحزب الحالية شيلي يحيموفيتش السباق على رئاسة حزب العمل" بسباق نزيه وتعهدت بتقديم المساعدة قدر الامكان لرئيس الحزب الجديد من اجل تعزيز حزب العمل كبديل لليمين الاقتصادي والاجتماعي لنتنياهو في إسرائيل".

ووفقاً لما أوردته الإذاعة العبرية العامة فإنه يستدل من النتائج شبه النهائية للانتخابات أن" هرتصوغ حصل على تاييد %58 من الناخبين فيما حصلت رئيسة الحزب الحالية يحيموفيتش على %41 من الاصوات.