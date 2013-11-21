موقع « إسرائيلي »:الغارات الوهمية فوق غزة تخيف سكان عسقلان واسدود‏

ذكرت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" بأن دوي الانفجارات الناجمة عن غارات وهمية وما يسمي "بتفريغ صوت للطائرات الصهيونية المقاتلة سمع جيدا ليس فقط في قطاع غزة ففي مدينة عسقلان سمع صدي الانفجارات بقوة .

وقال موقع ورتر "الإسرائيلي" ان أصوات الثلاث انفجارات التي هزت غزة صباح اليوم , دوت أيضا في مدنية عسقلان إضافةً إلى سماع صدى دوي الانفجارات في كلا من سكان مدينة أسدود وجميع الكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة .

وبين الموقع الصهيوني ان أصوات تلك الانفجارات تسببت بحالة من الرعب في صفوف الإسرائيليين خشية من إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو "إسرائيل" .