خانيونس الأعلى في معدل البطالة في قطاع غزة

أظهر مسح القوى العاملة للجهاز المركزي للإحصاء، الذي وزعت نتائجه اليوم الخميس، ارتفاعا في معدل البطالة في فلسطين إلى 23.7% في الربع الثالث من العام الحالي، من 20.6% في الربع الثاني من العام ذاته، بينما انخفض قليلا من 24.3% في الربع الثالث من العام 2012.

وقال 'الإحصاء' في تقرير له تناول النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة للربع الثالث 2013 'دورة تموز'، إن عدد العاطلين عن العمل بلغ حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 275 ألف شخص في فلسطين خلال الفترة المذكورة، منهم حوالي 145 ألف في الضفة الغربية وحوالي 130 آلاف في قطاع غزة.

وأضاف أن التفاوت لا يزال كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل 32.5% في قطاع غزة، مقابل 19.1% في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ المعدل 20.3% للذكور، مقابل 37.8% للإناث في فلسطين.

وسجلت أعلى معدلات بطالة للفئة العمرية 20-24 سنة، حيث بلغت 43.1% في الربع الثالث للعام الجاري، أما على مستوى السنوات الدراسية، فقد سجلت الإناث اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر أعلى معدلات بطالة حيث بلغت 49.9% من إجمالي الإناث المشاركات في القوى العاملة.

جغرافيا، سجلت محافظة الخليل أعلى معدلات بطالة في الضفة الغربية حيث بلغت 22.3%، بينما سجلت محافظة خان يونس أعلى معدلات البطالة في قطاع غزة بنسبة 35.8%.

وحسب التعريف الموسع للبطالة فقد ارتفع معدل البطالة في فلسطين من 24.5% في الربع الثاني 2013، إلى 27.1% في الربع الثالث 2013.

وانخفض عدد العاملين في السوق المحلية من 801 ألف عامل في الربع الثاني 2013 ليصبح 780 ألف عامل في الربع الثالث، حيث انخفض عدد العاملين في الضفة الغربية بمقدار 12 ألف عامل، كما انخفض في قطاع غزة بمقدار 9 آلاف عامل.

ويعتبر قطاع الخدمات الأكثر استيعاباَ للعاملين في السوق المحلية في الضفة الغربية، حيث بلغت نسبة العاملين فيه 33.6%، مقابل 49.6% في قطاع غزة، فيما بلغ نسبة العاملين في القطاع الحكومي 22.9%، بواقع 36.2% في قطاع غزة، و17.1% في الضفة الغربية.

وبلغ عدد المشاركين في القوى العاملة حوالي 1.161 مليون شخص خلال الربع الثالث 2013، منهم حوالي 761 ألف شخص في الضفة الغربية، وحوالي 400 ألف شخص في قطاع غزة.

وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 44.9%، مقابل 41.4% في قطاع غزة، ومن الواضح أن الفجوة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة في المشاركة في القوى العاملة، حيث بلغت 69.5% للذكور، مقابل 17.1% للإناث في فلسطين.

وبلغ معدل الأجر اليومي للمستخدمين بأجر 88.3 شيقل في الضفة الغربية، مقابل 59.3 شيقل للمستخدمين بأجر في قطاع غزة.

فيما بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية 43.3 ساعة أسبوعيا في الربع الثالث للعام الجاري، مقابل 44.2 ساعة أسبوعيا في الربع الثاني، كما بلغ معدل أيام العمل الشهرية 22.3 يوم عمل، مقابل 22.7 يوم عمل خلال الفترة ذاتها، بينما انخفضت ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر في قطاع غزة من 39.1 ساعة عمل أسبوعيا خلال الربع الثاني لعام 2013 الى 38.0 ساعة عمل أسبوعيا خلال الربع الثالث لعام 2013، وبلغ معدل أيام العمل الشهرية 23.5 يوم شهريا في الربع الثاني 2013 مقابل 23.8 يوم شهريا في الربع الثالث للعام ذاته.

من جهة أخرى، ارتفع عدد العاملين من الضفة الغربية في اسرائيل والمستوطنات من 96 ألف عامل في الربع الثاني 2013 إلى 103 ألف عامل في الربع الثالث، وتوزع عدد العاملين في اسرائيل والمستوطنات حسب حيازتهم للتصريح في الربع الثالث بواقع 51.100 عامل لديهم تصاريح عمل و34.600 عامل بدون تصاريح عمل و17.600 عامل يحملون وثيقة اسرائيلية أو جواز سفر أجنبي.

وبلغ عدد العاملين في المستوطنات الإسرائيلية حوالي 20 ألف عامل في الربع الثاني والثالث للعام 2013.

وسجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة تشغيل في إسرائيل والمستوطنات، والتي تشكل 61.0% من اجمالي العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات.

في المقابل، ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين في إسرائيل والمستوطنات من 172.1 شيقل في الربع الثاني 2013، إلى 178.9 شيقل في الربع الثالث 2013، في حين انخفض معدل ساعات العمل للعاملين في إسرائيل والمستوطنات من 43.0 ساعة أسبوعيا في الربع الثاني 2013 إلى 41.6 ساعة أسبوعيا في الربع الثالث.

وانخفض معدل أيام العمل الشهرية من 19.9 يوم عمل شهريا في الربع الثاني 2013 الى 19.7 يوم شهريا في الربع الثالث.