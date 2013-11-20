ليبرمان: « أمن اسرائيل » أولا و اقتصاد الفلسطينيين ثانياً

قال وزير خارجية الاحتلال، افيغدور ليبرمان في تصريح له: "انا اؤمن انه يمكن بناء السلام وليس فرضه، والترتيب يجب ان يكون امن "اسرائيل" اولاً ومن ثم اقتصاد الفلسطينيين، ومن ثم السلام، ولا يمكن قلب الترتيب فنحن سنصل الى السلام بدون وساطة عندما يتحسن الوضع الاقتصادي هناك".

واضافت صحيفة "معاريف" على موقعها الالكتروني "ان ليبرمان الذي كان يتحدث امام مؤتمر اقيم في معهد "سابير" اعرب عن تشاؤمه لدى تطرقه للعملية السلمية مع الفلسطينيين، وقال: "انهم يحاولون ايصال فكرة ان العقبة في وجه إنهاء الصراع بيننا هي على المناطق، والحقيقة على الارض تقول غير ذلك فقد وقّعنا إتفاقيتي سلام مع الاردن ومصر ولم تكن المستوطنات عقبة في وجه ذلك، وفي المقابل اخلينا المستوطنات في غزة وماذا كسبنا غير إطلاق الصواريخ، والتاريخ يعلّمنا انه لم يكن هناك ابداً اي رابط بين المستوطنات وبين إتفاقيات السلام".