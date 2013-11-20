مؤسسة القدس الدولية تحذّر من موجة اقتحامات جديدة للأقصى

حذرت مؤسسة القدس الدولية صباح اليوم الأربعاء، من حملة اقتحامات يهودية للمسجد الأقصى المبارك في الأيام القليلة القادمة بالتزامن مع عيد المشاعل "الهانوكاه" اليهودي.

وأكد مدير إدارة الإعلام في المؤسسة الأستاذ محمد أبو طربوش، في تصريحات له، تمادي الجماعات اليهودية في اعتداءاتها على حرمة المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين المسلمين وطلاب العلم.

ولفت أ. أبو طربوش إلى ازدياد وتيرة الاقتحامات في الأيام الماضية تحضيرًا لهذا اليوم الذي يعتبرونه من الأعياد اليهودية الهامة لهم، داعياً أهل القدس وفلسطينيي الداخل المحتل وكل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى المبارك بالرباط فيه والدفاع عنه وعن كرامة المسلمين.

وهاجم أ. أبو طربوش القرار الأخير لسلطات الاحتلال، والذي يسمح للمتطرف "يهودا غليك" باقتحام الأقصى دون تدخل من شرطة الاحتلال، أو منعه من ذلك مع تعهد رسمي من قبل رئيس شرطة الاحتلال بالقدس بتأمين حماية مخصصة لـ"غليك" وللجماعات اليهودية المرافقة له في اقتحامهم للأقصى، ووصف أ. أبو طربوش هذا القرار بالخطير، مؤكداً أنه يمهد لمرحلة جديدة في التعامل مع المسجد الأقصى المبارك تمهيدًا لتقسيمه بين اليهود والمسلمين.

وحمّل مدير دائرة الاعلام بمؤسسة القدس الدولية الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المسؤولية الكاملة عن المسجد الأقصى المبارك، وما ستؤول إليه الأمور، وطالبهم بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذ المسجد المبارك.