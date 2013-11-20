أسماء الأسرى المصابين في عسقلان

أفاد محامي نادي الأسير إثر زيارة قام بها لسجن"عسقلان" اليوم أن الأسرى المصابين والبالغ عددهم 9 أسرى هم كل من الأسير تامر الريماوي، سليم الريماوي، ظافر الريماوي، شادي برغوثي، حمزة برغوثي، هارون عياد، عثمان يونس، طالب مخامرة ، ياسر حمدونة، موضحا أن الإصابات عبارة عن رضوض في الرقبة والأيدي والأقدام نتيجة الضرب الذي تعرضوا له أثناء عملية الاقتحام،لافتا إلى أنهم تلقوا الإسعافات في عيادة السجن ولم يتم نقل أي من الأسرى المصابين إلى المستشفيات الخارجية.

كما وأكد الأسرى لمحامي النادي أنهم مستمرون في إضرابهم المفتوح عن الطعام والذي بدؤوه منذ يوم الاثنين الماضي.

مضيفا أن غرفة رقم 13 و15 يعاملوا حتى هذه اللحظة معاملة الأسرى المعزولين، بينما أسرى غرف رقم 11 و12 و14 تم إعادتهم إلى غرفهم بعدما قاموا بنقلهم للقسم 4 وهو قسم للأسرى الجنائيين.