وكالة « الأونروا » ستعجز قريباً عن دفع رواتب موظفيها

اعلن مسؤول كبير في الامم المتحدة ان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) ستعجز قريباً عن دفع رواتب الاف من موظفيها جراء افتقارها الى المال.

وقال مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جفري فيلتمان امام مجلس الامن ان الاونروا تواجه "وضعا بالغ الدقة" مع عجز يبلغ 36 مليون دولار.

واضاف فيلتمان "اذا لم يتم سد هذا العجز قبل نهاية العام فان الاونروا لن تكون قادرة على ان تمول في شكل ملائم انشطتها الاساسية، وخصوصا في (مجالات) التربية والصحة ومكافحة الفقر، وستكون عاجزة عن دفع رواتب كانون الاول/ديسمبر لثلاثين الفا من مدرسيها وافراد الطاقم الطبي والعاملين الاجتماعيين".

وحض "المانحين على زيادة مساهماتهم".

وتساعد الوكالة التي انشئت العام 1950 نحو خمسة ملايين فلسطيني بموازنة تتجاوز 1,2 مليار دولار تؤمنها خصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.