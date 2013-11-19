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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تدشين خدمة التسجيل الالكتروني الموحد للمواطنين

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 15:16 - 19 نوفمبر 2013
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انتهت الإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب في وزارة الداخلية في حكومة غزة من تفعيل خدمة تسجيل الدخول الموحد للمواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر موقع الوزارة الموجهة لجمهور المواطنين.

وأوضحت الداخلية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تمت بالتعاون ما بين وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بالإدارة العامة للمعلوماتية.

وأشارت الداخلية إلى أن تفعيل تسجيل الدخول الموحد للمواطنين على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني يأتي انسجاماً مع الخطة الحكومية لتطبيق الحكومة الالكترونية.

وبينّت أنه يستطيع أي مواطن تسجيل الدخول للخدمات الالكترونية المقدمة من وزارة الداخلية وكذلك المقدمة من الوزارات الأخرى بحساب واحد دون الحاجة لاستخدام حسابات متعددة للخدمات المختلفة.

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