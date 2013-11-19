ارتفاع ضحايا تفجيري سفارة إيران ببيروت إلى 25 قتيلاً بينهم الملحق الثقافي

وقع انفجاران قرب السفارة الايرانية في منطقة بئر حسن – الجناح جنوب بيروت، وتشير الانباء الاولية الى سقوط ما لا يقل عن 25 ضحية وعدد كبير من الجرحى اضافة الى اضرار كبيرة في الممتلكات.

ورجحت مصادر لبنانية ان الانفجار الاول نفذه انتحاري فجر نفسه في المكان، وعند خروج المواطنين والاجهزة المولجة حماية السفارتين الايرانية واليمنية في المنطقة لتفقد ما جرى، انفجرت سيارة مفخخة ما ادى الى حدوث اضرار كبيرة في الارواح والممتلكات. وترجح المصادر ان تكون زنة العبوة 100 كيلو غرام.

القوى الامنية قامت بفرض طوق امني حول المنطقة، وقامت سيارات الاسعاف بنقل الضحايا والجرحى الى المستشفيات القريبة بالمنطقة.

من جانبها أعلنت شبكة سكاي نيوز أن الملحق الثقافي بالسفارة الإيرانية في بيروت من بين الضحايا الذين الذين تم استهدافهم اليوم نتيجة التفجيرات.