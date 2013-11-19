المقاومة تتصدى لها.. توغل محدود شرق خانيونس

أطلقت زوارق حربية إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، النار صوب الصيادين ومراكب الصيادين قبالة شاطئ مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان، أن الزوارق الحربية المتمركز في عرض البحر قبالة شاطئ مدينة غزة، أطلقت الرصاص على الصيادين ومراكبهم، ما اضطروا للهروب إلى شاطئ البحر، خوفاً من الإصابة برصاص الاحتلال، ودون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين الصيادين.

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل شبه يومي إطلاق النار على الصيادين ومراكبهم، وتمنعهم من الصيد في المساحة المسموح بها'ستة أميال' في بحر غزة.

كما توغلت قوات الاحتلال بشكل محدود صباح الثلاثاء شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة انطلاقاً من موقع "سريج".

وقال شهود عيان، إن نحو 6 جرافات دخلت بشكل محدود في المنطقة التي وقعت فيها عملية "بوابة المجهول" التي استشهد فيها ثلاثة من كتائب القسام وأصيب أربعة جنود إسرائيليين وضابط فقد على إثرها بصره.

وأشار إلى أن عدداً من الجنود ترجلوا في المكان وقاموا بعمليات بحث وتفتيش، فيما تقوم الدبابات بإطلاق قنابل دخانية في المكان.