كيري يلتقي نتانياهو الأسبوع المقبل لبحث ملف إيران

يزور وزير الخارجية الأميركي جون كيري "إسرائيل" يوم الجمعة المقبل، لإجراء مشاورات حول تطور المحادثات مع إيران في شأن برنامجها النووي، وحول المفاوضات مع الفلسطينيين، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال نتانياهو لوزرائه، في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنه "سيجري مشاورات حول المحادثات مع إيران مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي يصل إسرائيل في وقت لاحق اليوم، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيسافر للقائه الأربعاء المقبل في موسكو".

وجاء في البيان: "سنقوم بذلك أيضاً مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي سيصل هنا الجمعة".

وأضاف "آمل أن نتمكن من إقناع أصدقائنا هذا الأسبوع وفي الأيام المقبلة بالحصول على اتفاق أفضل بكثير".

ويعتبر نتانياهو أن "إبقاء إيران تحت ضغوط اقتصادية ومواصلة فرض الضغوط وحتى زيادتها، قد يؤدي إلى نتيجة ديبلوماسية أفضل".

وأكد نتانياهو أيضاً أنه "سيجري محادثات مع كيري حول محادثات السلام الجارية مع الفلسطينيين".